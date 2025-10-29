Scontro tra un bus con 50 studenti a bordo e una macchina | un morto quindici giovani feriti

Un automobilista di 81 anni è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

