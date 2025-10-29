Scontro tra un bus con 50 studenti a bordo e una macchina | un morto quindici giovani feriti

Un automobilista di 81 anni è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scontro tra bus studenti e auto, un morto nel Trevigiano - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Secondo ansa.it

Tragico incidente a Oderzo: scontro tra autobus con 50 studenti e auto, un morto - Scontro tra autobus con studenti e un’auto in via Maggiore Piavon a Oderzo: muore il conducente dell’auto, feriti lievi tra i passeggeri. Scrive nordest24.it

Catanzaro: scontro tra due autobus, feriti un centinaio di studenti e passeggeri - Circa un centinaio di persone, per lo più studenti pendolari, sono rimaste ferite nello scontro tra due autobus, ... Scrive iltempo.it