Scontro tra suv e pullman un morto e studenti feriti

29 ott 2025

È di un morto e di una ventina di studenti feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamane in provincia di Treviso. Servizio di Beatrice Bossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Scontro tra suv e pullman, un morto e studenti feriti

