Scontro tra bus scolastico e suv a bordo 50 studenti | un morto e diversi feriti

Grave incidente in Veneto, a Oderzo, dove uno bus di studenti questa mattina è stato coinvolto in un grave incidente con un suv attorno alle 7.30. L'autobus stava accompagnando i ragazzi a scuola quando, per cause ancora da accertare, ha impattato con l'autovettura che procedeva in direzione opposta. I due mezzi stavano viaggiando lungo la via Maggiore a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso quando, dopo un'ampia curva, si sono scontrate. L'impatto è stato violentissimo, il bus si è rovesciato su un lato ed è finito in un canalone che affianca il piano stradale, mentre l'auto è finita sul lato opposto, fuori strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontro tra bus scolastico e suv, a bordo 50 studenti: un morto e diversi feriti

Approfondisci con queste news

Provincia PU, via libera al Piano scolastico 2026-2027. Sì al Polo delle Arti, scontro in consiglio - facebook.com Vai su Facebook

Bus scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv: un morto e diversi studenti feriti a Oderzo - Tragedia a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso: un Suv e un bus con decine di studenti si sono scontrati lungo la via Maggiore ... Lo riporta fanpage.it

Scontro tra un bus con 50 studenti a bordo e una macchina: un morto, quindici giovani feriti - Un automobilista di 81 anni è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Come scrive orizzontescuola.it

Scontro tra un’auto e un bus di studenti nel Trevigiano: morto l’automobilista, contusi alcuni giovani - L'auto ha invaso la corsia opposta, il bus è finito nel fossato ma l'autista ha fatto uscire i ragazzi dalla botola. Secondo ilfattoquotidiano.it