Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso morto l’uomo alla guida dell’auto | Era senza patente Ragazzi feriti e sotto shock

È di un morto e undici studenti feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7.45 in via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. È morto il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, deceduto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Per l'impatto l'autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata. L'azienda dei trasporti locale ha fatto sapere che l'autista avrebbe fatto «di tutto per evitare il peggio». Intanto, si indaga sulle dinamiche dell'incidente.