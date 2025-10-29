Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso morto l’85enne alla guida dell’auto | Era senza patente Ragazzi feriti e sotto shock

È di un morto e undici studenti feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane verso le 7.45 in via Maggiore, la strada che congiunge Chiarano con Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. È morto il conducente di un suv Hyundai, un 85enne di Fregona, deceduto sul colpo nello scontro frontale con un pullman Atvo carico di studenti, partito da San Donà di Piave. Per l’impatto l’autobus si è adagiato nel fossato che scorre a lato della carreggiata. L’azienda dei trasporti locale ha fatto sapere che l’autista avrebbe fatto «di tutto per evitare il peggio». Intanto, si indaga sulle dinamiche dell’incidente. 🔗 Leggi su Open.online

Contenuti che potrebbero interessarti

Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Era senza patente, scaduta e non rinnovata, Germano De Luca, l’automobilista di 85 anni di Fregona (T Vai su Facebook

Allo Steri, oltre 100 rappresentanti degli studenti a confronto con la governance di UniPa. Il Rettore: “Lo studente è al centro. Il dialogo è aperto e costruttivo.” Tra i temi: ANVUR, edilizia, semestre aperto di Medicina, poli territoriali. Info: https://unipa.it/Allo-Steri- - X Vai su X

Scontro frontale tra un bus di studenti e un suv: morto il conducente 85enne, aveva la patente scaduta - Home » Cronaca » Scontro frontale tra un bus di studenti e un suv: morto il conducente 85enne, aveva la patente scaduta VENEZIA – Grave incidente questa mattina lungo via Maggiore Piavon a Oderzo, nel ... Riporta dire.it

Bus scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv: un morto e diversi studenti feriti a Oderzo - Tragedia a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso: un Suv e un bus con decine di studenti si sono scontrati lungo la via Maggiore ... Come scrive msn.com

Suv si scontra con un bus di studenti: morto il conducente dell'auto, 11 ragazzi feriti - Un elicottero e 6 ambulanze per i soccorsi (ANSA) ... Segnala ansa.it