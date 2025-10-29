Scontro tra bus con 50 studenti e un' auto nel Trevigiano | Morto l' automobilista | un 85enne senza patente | L' autista del pullman ha salvato la vita ai ragazzi

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Il conducente e undici giovani sono rimasti lievemente feriti. Una decina sono sotto shock. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontro tra bus con 50 studenti e un'auto nel Trevigiano | Morto l'automobilista: un 85enne senza patente | "L'autista del pullman ha salvato la vita ai ragazzi"

Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Era senza patente, scaduta e non rinnovata, Germano De Luca, l'automobilista di 85 anni di Fregona

