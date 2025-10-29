Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto un morto nel Trevigiano

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto permettendo ai ragazzi di uscire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano

Tragico incidente a Oderzo (Treviso): scontro tra un’auto e un bus con 50 studenti, un morto - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, ... msn.com scrive

