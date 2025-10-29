Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto un morto nel Trevigiano | Una decina di ragazzi sotto shock

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto permettendo ai ragazzi di uscire. La vittima aveva 85 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto, un morto nel Trevigiano | Una decina di ragazzi sotto shock

Altri contenuti sullo stesso argomento

#NEWS - Scontro tra bus con 50 #studenti e auto, un morto e alcuni feriti a #Oderzo (#Treviso). L'incidente è avvenuto alle ore 7.45. A seguito dell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. Il conducente del Suv , un 85enne di Vai su Facebook

Allo Steri, oltre 100 rappresentanti degli studenti a confronto con la governance di UniPa. Il Rettore: “Lo studente è al centro. Il dialogo è aperto e costruttivo.” Tra i temi: ANVUR, edilizia, semestre aperto di Medicina, poli territoriali. Info: https://unipa.it/Allo-Steri- - X Vai su X

Scontro tra un bus con 50 studenti a bordo e un'auto: un morto e 15 feriti nel Trevigiano - Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. Da msn.com

Scontro tra auto e bus con 50 studenti a bordo: un morto e 15 giovani feriti - Scontro violento nella mattinata di mercoledì 29 ottobre 2025 fra un Suv e un bus dell'Atvo carico di studenti. Riporta msn.com

Treviso, pullman scolastico si ribalta dopo lo scontro con un Suv: a bordo 50 studenti - Tragedia a Treviso, un bus scolastico, con 50 studenti a bordo, si ribalta dopo uno scontro con un Suv: un morto e diversi feriti ... Segnala notizie.it