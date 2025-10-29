Scontro tra bus con 50 studenti a bordo e auto un morto nel Trevigiano | Una decina di ragazzi sotto shock

29 ott 2025

Entrambi i mezzi sono finiti in un fossato. Il conducente del bus ha aperto la botola del tetto permettendo ai ragazzi di uscire. La vittima aveva 85 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

