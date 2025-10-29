Scontro tra auto e bus di studenti nel Trevigiano | morto l' autista Cinque ragazzi contusi

Un automobilista è morto nello scontro tra il suo veicolo e un bus che aveva a bordo una cinquantina di studenti, stamani a Oderzo, in provincia di Treviso. L'incidente è avvenuto alle ore 7.45. A seguito dell'impatto entrambi i mezzi sono finiti nel fossato che costeggia la carreggiata. All'arrivo sul posto, la squadra dei Vigili Del Fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza (Treviso), supportata da una squadra della sede di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell'incidente. Il conducente dell'auto è deceduto all'istante a causa della violenza dell'impatto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scontro tra auto e bus di studenti nel Trevigiano: morto l'autista. Cinque ragazzi contusi

