Scontro tra auto e bus di studenti finisce in tragedia | un morto e 15 feriti
Mercoledì mattina, 29 ottobre, un gravissimo incidente ha sconvolto la quiete di Piavon di Oderzo, nel Trevigiano. In via Maggiore, lungo la provinciale che collega Oderzo a Cessalto, si è verificato uno schianto che ha avuto conseguenze drammatiche: un uomo ha perso la vita e altre quindici persone sono rimaste ferite, molte delle quali giovanissime. Le immagini e le prime testimonianze descrivono una scena di grande concitazione, con il traffico paralizzato e i soccorsi impegnati in un intervento complesso e delicato. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente ha coinvolto un autobus di linea dell’Atvo e un’automobile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
