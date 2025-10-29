Scontro tra auto e bus con 50 studenti a bordo | un morto e 15 giovani feriti

Scontro violento nella mattinata di mercoledì 29 ottobre 2025 fra un Suv e un bus dell'Atvo carico di studenti. L'incidente è avvenuto a Piavon di Oderzo, in provincia di Treviso. Morto il conducente dello Sport Utility Vehicle, mentre i giovani sono stati fatti uscire dalla botola del tetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scontro tra auto e bus con 50 studenti a bordo: un morto e 15 giovani feriti

