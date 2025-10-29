Scontro surreale a UeD | Martina diserta Gianmarco contro Ciro Cristina ignorata

Nella p untata di oggi di Uomini e Donne è andato in onda il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara. Come preannunciato dalle anticipazioni, Martina De Ioannon non ha accettato l’invito della redazione. Ad ogni modo, forse proprio a causa delle alte aspettative che c’erano su questo confronto, il tutto si è rivelato alquanto ridicolo e surreale. L’assenza di Martina ha fatto più rumore della presenza degli altri tre protagonisti. A parlare al suo posto ci ha pensato Gianmarco Steri, il quale è apparso alquanto agguerrito nel difendere la ragazza, cosa che ha irritato sia i presenti sia il pubblico da casa. 🔗 Leggi su Tutto.tv

