Scontro frontale tra auto e bus di studenti a Ordezo morto un automobilista
(Adnkronos) - Incidente stradale alle 7.30 di oggi a Oderzo, in provincia di Treviso. Un automobilista è morto in uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un bus di ATVO partito da San Donà con a bordo una cinquantina di studenti. Il fatto è avvenuto lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo nel trevigiano. Tra gli studenti si registrano cinque ragazzi rimasti contusi e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Così come l'autista del bus. A perdere la vita un uomo che era alla guida di un Suv che avrebbe invaso la corsia, per cause in corso di accertamento, rendendo inevitabile l'impatto con il bus malgrado il tentativo dell'autista di evitarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
