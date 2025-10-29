Scontro frontale tra auto e bus di studenti a Ordezo morto un automobilista

Iltempo.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) - Incidente stradale alle 7.30 di oggi a Oderzo, in provincia di Treviso. Un automobilista è morto in uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un bus di ATVO partito da San Donà con a bordo una cinquantina di studenti. Il fatto è avvenuto lungo via Maggiore, a Piavon, frazione di Oderzo nel trevigiano. Tra gli studenti si registrano cinque ragazzi rimasti contusi e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Così come l'autista del bus. A perdere la vita un uomo che era alla guida di un Suv che avrebbe invaso la corsia, per cause in corso di accertamento, rendendo inevitabile l'impatto con il bus malgrado il tentativo dell'autista di evitarlo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

scontro frontale tra auto e bus di studenti a ordezo morto un automobilista

© Iltempo.it - Scontro frontale tra auto e bus di studenti a Ordezo, morto un automobilista

Argomenti simili trattati di recente

scontro frontale auto busScontro frontale tra auto e bus di studenti a Ordezo, morto un automobilista - Un automobilista è morto in uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un bus di ATVO partito da San Donà ... Come scrive iltempo.it

scontro frontale auto busScontro frontale tra due autobus durante un sorpasso, almeno 63 morti in Uganda - Due autobus si sono scontrati frontalmente durante un sorpasso azzardato, coinvolgendo altri veicoli. Segnala msn.com

scontro frontale auto busSchianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Frontale Auto Bus