Scontro di culture in famiglia | I miei genitori vogliono uccidermi Ma il giudice non crede alla 13enne

Le avrebbero negato di avere amicizie maschili, di uscire con le amiche, di vestirsi con capi di abbigliamento larghi che non lasciassero intuire le forme del corpo. Una vita molto castigata per un’adolescente di 13 anni, figlia di genitori musulmani che l’avrebbero rilegata alle mura domestiche e alle loro abitudini di vita. Quando la ragazzina sgarrava sarebbe stata picchiata, anche con il bastone della scopa a cui sarebbero seguite pure le minacce di morte. "Prendo un coltello e mi sbarazzo di te per sempre", le avrebbe promesso il padre. La madre non sarebbe stata da meno: "Vedrai che ti avveleno, ti strozzo con un cavo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scontro di culture in famiglia: "I miei genitori vogliono uccidermi". Ma il giudice non crede alla 13enne

