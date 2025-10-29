Scontro aperto tra Ranucci e Ghiglia Per Report il membro del Garante ha ricevuto i ricorsi da Sangiuliano lui ammette ma assicura | Nessuna corsia preferenziale

È ormai incandescente la situazione tra Report e Agostino Ghiglia, il consigliere in area FdI del Garante della Privacy che ha visitato la sede del partito di Giorgia Meloni il giorno prima della multa da 150mila euro comminata dalla Authority alla Rai. La sanzione era legata alla trasmissione in diretta nel programma di Sigfrido Ranucci di un dialogo privato tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini sul caso Maria Rosaria Boccia. A quella scelta della trasmissione d’inchiesta erano seguite due querele e, stando alle anticipazioni di Report, un contatto diretto tra Sangiuliano e lo stesso Ghiglia, che avrebbe in seguito ottenuto l’ inserimento dei due reclami tra quelli urgenti da trattare. 🔗 Leggi su Open.online

