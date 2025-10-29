Scontri e raid | tregua in bilico a Gaza

Un'altra, l'ennesima beffa di Hamas, spinge Israele a «immediati e potenti raid» sulla Striscia di Gaza, facendo temere per la tenuta del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre, anche se il vicepresidente americano JD Vance parla di «scaramucce» e si dice convinto che «la pace resisterà». Tutto ha inizio con il gruppo terroristico che si fa beffa del cadavere di un ostaggio e di una famiglia israeliana, in attesa da due anni, della restituzione di una salma su cui piangere. Hamas tenta di farsi beffa di un intero Paese, Israele, che 753 giorni dopo il 7 ottobre 2023 attende ancora i corpi degli ultimi 13 ostaggi defunti rimasti nella Striscia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Scontri e raid: tregua in bilico a Gaza

Altre letture consigliate

Netanyahu ordina massicci raid immediati su Gaza: scontri a fuoco a Rafah tra Hamas e Idf - facebook.com Vai su Facebook

Alta tensione tra #Israele e #Hamas a #Gaza. Anche oggi reciproche accuse di violazioni della tregua. Il premier #Netanyahu è tornato sugli scontri e i raid di ieri, parlando di “153 tonnellate di bombe sganciate per colpire decine di obiettivi”. - X Vai su X

Scontri e raid: tregua in bilico a Gaza - Un'altra, l'ennesima beffa di Hamas, spinge Israele a «immediati e potenti raid» sulla Striscia di Gaza, facendo temere per la tenuta del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre, anche se il ... Scrive ilgiornale.it

Nuovi raid israeliani su Rafah e su Gaza. Ostaggi, Tel Aviv a Hamas: «Ci inganna» - Ben Gvir e Smotrich chiedono «la distruzione» del gruppo islamista per l’ingann ... editorialedomani.it scrive

Netanyahu ordina raid a Gaza: “Tregua violata”/ Cosa succede: il caso del cadavere trafugato da Hamas - Netanyahu ordina nuovi raid a Gaza, cosa succede: Hamas avrebbe violato i termini della tregua con la controversia sul cadavere trafugato ... Segnala ilsussidiario.net