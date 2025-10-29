Scomparso nel Senese ritrovato dopo ore di ricerche
Monteriggioni (Siena), 29 ottobre 2025 – Ritrovato nella tarda mattinata in buone condizioni l'uomo 38enne scomparso nel Senese. Residente a Castellina Scalo, nel comune di Monteriggioni, di lui si erano perse le tracce da ieri sera e i familiari avevano dato l'allarme. È stato ritrovato dai Carabinieri a Colle Val d'Elsa, a pochi chilometri. A segnalare la scomparsa erano stati i familiari dopo che non lo avevano visto rincasare. Il 38enne si era allontanato a piedi e di lui non si avevano più notizie. Mobilitati per le ricerche carabinieri e diverse squadre dei soccorritori, supportate dall'elicottero Drago del corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegato per il sorvolo dell'area e il monitoraggio dall'alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
