Scommesse sportive | quella napoletana è la provincia dove si spende di più La classifica

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli “regna” nella classifica sulla spesa per le scommesse sportive. Nei primi nove mesi del 2025 le scommesse sportive in agenzia, in particolare, hanno registrato una spesa di oltre 747 milioni di euro, mentre le vincite hanno raggiunto 3,02 miliardi di euro. Lo fa sapere l'agenzia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

