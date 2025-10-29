Scommesse sportive | quella napoletana è la provincia dove si spende di più La classifica
Napoli “regna” nella classifica sulla spesa per le scommesse sportive. Nei primi nove mesi del 2025 le scommesse sportive in agenzia, in particolare, hanno registrato una spesa di oltre 747 milioni di euro, mentre le vincite hanno raggiunto 3,02 miliardi di euro. Lo fa sapere l'agenzia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scandalo nella Federcalcio turca. Una indagine ha scoperchiato un vaso enorme e che rischia di gettare il calcio turco nel panico. Su 571 direttori di gara ben 371 avrebbero effettuato scommesse sportive e, in 42 avrebbero scommesso su oltre 900 partite. Il Vai su Facebook
Ugly betting L'inchiesta che ha travolto l'NBA racconta un rischio globale: le scommesse sportive legalizzate e digitalizzate aprono un nuovo corridoio tra insider del sistema e mafie - X Vai su X