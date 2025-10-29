Scommesse sportive Chieti tra le province abruzzesi con la spesa più alta nei primi nove mesi del 2025

Chietitoday.it | 29 ott 2025

Oltre 747 milioni di euro spesi in Italia in scommesse sportive in agenzia nei primi nove mesi del 2025, con vincite che hanno superato i 3 miliardi. A dominare la classifica è la provincia di Napoli, con oltre 111 milioni di euro, seguita da Roma (54 milioni) e Milano (37 milioni).Anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

