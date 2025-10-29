Scommesse sportive Chieti tra le province abruzzesi con la spesa più alta nei primi nove mesi del 2025

Oltre 747 milioni di euro spesi in Italia in scommesse sportive in agenzia nei primi nove mesi del 2025, con vincite che hanno superato i 3 miliardi. A dominare la classifica è la provincia di Napoli, con oltre 111 milioni di euro, seguita da Roma (54 milioni) e Milano (37 milioni).Anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it