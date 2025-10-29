Scommesse sportive Chieti tra le province abruzzesi con la spesa più alta nei primi nove mesi del 2025
Oltre 747 milioni di euro spesi in Italia in scommesse sportive in agenzia nei primi nove mesi del 2025, con vincite che hanno superato i 3 miliardi. A dominare la classifica è la provincia di Napoli, con oltre 111 milioni di euro, seguita da Roma (54 milioni) e Milano (37 milioni).Anche. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Scandalo nella Federcalcio turca. Una indagine ha scoperchiato un vaso enorme e che rischia di gettare il calcio turco nel panico. Su 571 direttori di gara ben 371 avrebbero effettuato scommesse sportive e, in 42 avrebbero scommesso su oltre 900 partite. Il Vai su Facebook
Ugly betting L'inchiesta che ha travolto l'NBA racconta un rischio globale: le scommesse sportive legalizzate e digitalizzate aprono un nuovo corridoio tra insider del sistema e mafie - X Vai su X
Scommesse sportive in agenzia: Napoli regina nei primi 9 mesi del 2025. I dati di tutte le province - Nei primi nove mesi del 2025 le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di oltre 747 milioni di euro. Come scrive agimeg.it
Scommesse virtuali in agenzia: nei primi 9 mesi a Napoli, Roma e Milano la spesa più alta. I dati di tutte le province - Gli scommettitori hanno speso in agenzia, sulle scommesse virtuali, nei primi nove mesi del 2025 377,4 milioni di euro. agimeg.it scrive
Scommesse illegali, controlli della Polizia in varie province: sanzioni e denunce - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scommesse illegali, controlli della Polizia in varie province: sanzioni e denunce ... Scrive tg24.sky.it