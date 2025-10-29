scoma fa ritorno a forza italia un pezzo da novanta per gli azzurri siciliani

Marcello Caruso (sx) e Francesco Scoma Un ritorno che pesa come un intero curriculum. Francesco Scoma, figura politica di lungo corso tra Palermo, l’Ars, il Senato, la Camera e persino Bruxelles, torna ufficialmente nelle file di Forza Italia. Un “felice ritorno a casa”, come lo definisce Marcello Caruso, coordinatore regionale degli azzurri, che vede in questa mossa un potente segnale di attrattività e un arricchimento di esperienza per il partito. L’adesione non è una semplice formale tessera, ma un atto carico di significato politico. Scoma, che con Forza Italia ha già condiviso gran parte del suo percorso, porta con sé un bagaglio unico di conoscenze e relazioni, maturato ai piani più alti delle istituzioni. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

