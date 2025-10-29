Scoglio della Regina invaso dalla plastica arriva Mr Green a ripulire Foto

Mr Green si è recato allo Scoglio della Regina, un luogo che conosce bene avendolo ripulito più e più volte. Armato di guanti e buona volontà, ha raccolto due sacchi pieni di plastica, per un totale di 12,45 chili. Successivamente ha avvertito Aamps affinché si occupasse del corretto smaltimento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

