sclerosi multipla a volte fa danni prima di manifestarsi al via il vodcast mille storie

Sclerosi multipla a volte fa danni prima di manifestarsi
La scienza ce lo dice spesso. Quanto prima si arriva con la diagnosi, tanto più efficaci possono essere nella maggior parte dei casi le terapie. A questa regola generale non sfugge la sclerosi multipla. Lo conferma una ricerca che è andata ad indagare i primi segni della malattia, che comparirebbero ben prima dei sintomi classici. Lo studio, pubblicato su Nature Medicine ha come primo nome e coautore Ahmed Abdelhak, dell’UCSF (Università della California a San Francisco) ed apre la strada a nuove terapie future e, in qualche modo, alla prevenzione. cinquanta diverse proteine, infatti, potrebbero rappresentare marcatori precoci del quadro. 🔗 Leggi su Dilei.it
Incontro pubblico sul Peba organizzato dall’Associazione italiana sclerosi multipla con il Comune. La responsabile Isipato: "Accogliamo con favore il progetto, ma riteniamo importanti le osservazioni". Vai su Facebook
Martedì $21ottobre siamo al Forum Leopolda Salute a $Firenze per parlare di $sclerosimultipla e della nostra agenda strategica per una Sanità centrata sulla persona. ? 21/10, ore 10.30-12.30 Firenze, Stazione Leopolda, Viale Fratelli Rosselli 5 info: 0 - X Vai su X
Sclerosi multipla, l’arte racconta la rinascita - Un'edizione speciale di Io Non Sclero 2025 che ha unito storie personali, arte e consapevolezza sulla Sclerosi Multipla. Lo riporta msn.com
Sclerosi multipla, neurologo De Stefano: "Con nuovi trattamenti eliminati attacchi acuti" - Al Congresso nazionale Sin: "Oggi con diagnosi biologica possibile intervenire in fase preclinica con terapie ad alta efficacia" ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Salute, 'Io non sclero': le storie delle persone con sclerosi multipla diventano illustrazioni - Il progetto di informazione e sensibilizzazione giunto all'undicesima edizione unisce storie personali, arte e consapevolezza sulla malattia ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it