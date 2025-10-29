Sclerosi multipla a volte fa danni prima di manifestarsi Al via il vodcast Mille Storie

La scienza ce lo dice spesso. Quanto prima si arriva con la diagnosi, tanto più efficaci possono essere nella maggior parte dei casi le terapie. A questa regola generale non sfugge la sclerosi multipla. Lo conferma una ricerca che è andata ad indagare i primi segni della malattia, che comparirebbero ben prima dei sintomi classici. Lo studio, pubblicato su Nature Medicine ha come primo nome e coautore Ahmed Abdelhak, dell’UCSF (Università della California a San Francisco) ed apre la strada a nuove terapie future e, in qualche modo, alla prevenzione. cinquanta diverse proteine, infatti, potrebbero rappresentare marcatori precoci del quadro. 🔗 Leggi su Dilei.it

