Scivola tentando di salire su un treno movimento | attimi di terrore per una passeggera – Video

Salva per un soffio. Una passeggera delle Ferrovie Meridionali dell’India stava per finire sotto un treno ma, grazie alla prontezza di un agente capo della Railway Protection Force che in quel momento si trovava sulla banchina, è riuscita a salvarsi. L’incidente è avvenuto lunedì 27 ottobre nello snodo ferroviario di Erode: la donna stava tentando di salire sul treno in corsa quando è scivolata. L’intervento tempestivo dell’agente, Sri Jagadeesan, ha evitato il terribile incidente e salvato una vita. “La prontezza salva vite”, scrivono le ferrovie in un post sui social nel quale condividono le immagini di quei momenti drammatici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

