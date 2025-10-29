Scippa il telefono alle turiste durante il selfie tradito dalla foto | nello scatto c'è anche lui

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 34enne è stato sottoposto a fermo dalla Polizia di Stato per rapina impropria e lesioni: ha strappato il telefono a due turiste sul corso Garibaldi e aggredito un poliziotto intervenuto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

