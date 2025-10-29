Sciopero scuola il 4 novembre | coinvolto tutto il personale AVVISO MIM

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025

Il SISA – Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente – ha indetto uno sciopero per l’intera giornata di martedì 4 novembre 2025. L’astensione dal lavoro riguarda tutto il personale del comparto e dell’area Istruzione e Ricerca: dirigenti scolastici, docenti e personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

