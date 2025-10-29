Sciopero in Atac oggi a rischio per quattro ore 36 linee bus
Oggi, mercoledì 29 ottobre, dalle 20 alle 24, le sigle sindacali Orsa Tpl e Usb hanno proclamato uno sciopero di 4 ore che riguarderà i lavoratori Atac che fanno capo alla rimessa di Magliana. La mobilitazione nasce dalle aggressioni avvenute domenica 26 ottobre.Sassaiole contro i bus AtacNel. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nella serata di oggi, mercoledì 29 ottobre, rischio stop per alcune linee Atac a causa dello sciopero di quattro ore, dalle 20 alle 24, proclamato dai sindacati Orsa Tpl e Usb. L'agitazione interesserà esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Atac di Vai su Facebook
https://atac.roma.it/tempo-reale/il-10-ottobre-sciopero-rete-atac---i-dettagli… non possiamo fare previsioni di adesione allo sciopero consulta la situazione in tempo reale su http://atac.roma.it - X Vai su X
Sciopero a Roma il 29 ottobre, a rischio bus Atac per 4 ore da stasera: orari e linee coinvolte - Sciopero nella rimessa degli autobus di Magliana a Roma stasera, mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 20 alle ore 24 ... Scrive fanpage.it
Roma, sciopero Atac il 29 ottobre: linee bus a rischio per 4 ore. Cosa sapere - Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, un'agitazione di quattro ore, dalle 20 alle 24. Segnala tg24.sky.it
Atac, sciopero rimessa Magliana del 29 ottobre: ecco tutte le linee interessate - Uno sciopero serale di 4 ore, dalle 20 alle 24, che mette a rischio alcune linee bus Atac . Da roma.corriere.it