Sciopero generale 28 11 sindacati vs legge di Bilancio Perfetto | ‘Non scioperate!’

In questi giorni si fa un gran parlare dello sciopero generale che si terrà il 28 novembre prossimo, una mobilitazione dei sindacati di base che si dicono contro la legge di Bilancio e che mira a richiamare l’attenzione del Governo sulla necessità di cambiare modus operandi relativamente a politiche economiche e sociali. Tra i punti focali su cui puntano i sindacati di base ci sono rivendiacazioni relativamente a salari, pensioni e contratti di lavoro. Le sigle sindacali coinvolte chiedono massicci interventi su scuola, sanità, trasporti, servizi di assistenza, sottolineando come per far fronte a questi investimenti sia necessariamente doveroso tagliare sulle spese militari. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it