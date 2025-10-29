Sciopero delle farmacie il 6 novembre gli orari e cosa sapere
Sciopero delle farmacie il prossimo 6 novembre. Circa 60mila dipendenti delle oltre 18mila farmacie private di tutta Italia incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro scaduto nel 2024. All'astensione aderiranno i farmacisti collaboratori e gli altri dipendenti. Lo sciopero, indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, nasce con l'obiettivo di “sostenere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024", rimarcano i sindacati, chiedendo alla parte datoriale Federfarma anche di "tornare al tavolo di trattativa e riconoscere il valore reale della professione". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
