Sciopero del trasporto aereo oggi | ritardi e cancellazioni in tutta Italia

Giornata difficile per chi vola il 29 ottobre. Disagi in vista per i viaggiatori aerei: quella di oggi, mercoledì 29 ottobre, si preannuncia una giornata complessa negli aeroporti italiani. È infatti previsto uno sciopero nazionale del settore aereo che coinvolgerà diversi scali, tra cui Milano Linate, Milano Malpensa, Pisa e Firenze. A incrociare le braccia saranno anche il personale di terra di Air France e Klm (dalle 12 alle 16 ) e quello della compagnia Vueling (dalle 13 alle 17 ). Lo sciopero è stato indetto da numerose sigle sindacali, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl Trasporto Aereo, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti e Flai Trasporti e Servizi.

