Sciopero Atm a Milano il 7 novembre 2025 | orari e fasce di garanzia

Ancora una giornata complessa per chi a Milano dovrà spostarsi con i mezzi del trasporto pubblico. I lavoratori Atm infatti incroceranno le braccia per 24 ore venerdì 7 novembre nella protesta messa in atto dal sindacato AL-Cobas. A rischio dunque il corretto funzionamento di autobus, tram e metro gestiti dall’azienda del capoluogo lombardo. Al momento Atm non ha ancora confermato lo sciopero, pertanto non è possibile fornire molti dettagli su disagi per cittadini e passeggeri, che dipenderanno dalle adesioni alla mobilitazione di natura territoriale. Saranno ovviamente garantite tutte le fasce di garanzia, che solitamente si tengono dall’inizio del servizio fino alle 8. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sciopero Atm a Milano il 7 novembre 2025: orari e fasce di garanzia

Scopri altri approfondimenti

Venerdì 31 ottobre, lavoratrici e lavoratori dell’Ospedale San Raffaele di Milano faranno sciopero e manifesteranno: alle 9.30 il ritrovo è in via Olgettina 60, sul piazzale dell’Ospedale. Da qui, raggiungeranno attraverso il percorso pedonale la metropolitana a Vai su Facebook

#Moda #sciopero di 4 ore domani #21ottobre per tutto il personale del Gruppo @KeringGroup Italia. Presidi a #Scandicci e #Milano #Gucci #Balenciaga #YvesSaintLaurent #AlexanderMcQueen #Ginori1735 #BottegaVeneta https://femcacisl.it/news/moda-gr - X Vai su X

Sciopero dei mezzi Atm a Milano confermato: metro, tram e bus a rischio. Le ragioni della protesta - Venerdì 7 novembre sarà una di quelle giornate complicate per chi si sposta in città con i mezzi del trasporto pubblico e con l’auto: è previsto, infatti, uno sciopero dei lavoratori Atm a Milano. Riporta milanotoday.it

Nuovo sciopero dei trasporti a Milano: mezzi Atm (metro, bus e tram) a rischio - Venerdì 7 novembre è in programma un'agitazione che metterà a rischio i mezzi del trasporto pubblico per 24 ore. Secondo milanotoday.it

Scioperi mezzi pubblici novembre 2025: stop di 24 ore per ATM il 7, disagi il 28 - Gli scioperi mezzi novembre 2025 potrebbero creare disagi per pendolari e viaggiatori in diverse città italiane, specialmente a Milano il 7 ... Secondo missionline.it