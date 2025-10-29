Sciopero Atac a Roma oggi 29 ottobre 2025 | possibili disagi nel trasporto pubblico
Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, è previsto uno sciopero del personale Atac proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato. Lo stop interesserà il personale dell’impianto aziendale di Magliana e il servizio di superficie, nella fascia oraria 20:00-24:00, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 della legge 1461990. Linee e modalità dello sciopero. Lo sciopero coinvolgerà le seguenti linee di bus della rete Atac erogate dal deposito Magliana Superficie: 8, 089, 30, 34, 46 barrato, 49, 91, 96, 98, 115, 128, 228, 670, 713, 719, 766, 773, 774, 775, 781, 786, 791, 792, 870, 871, 881, 882, 904, 905, 906, 916, 981, 983, M04, M30, M50. 🔗 Leggi su Funweek.it
