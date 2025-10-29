Sciopero aeroporti | oggi diversi voli sono a rischio Scopri cosa fare se il tuo volo è cancellato

Mercoledì 29 ottobre 2025 è una data da segnare per chi deve mettersi in viaggio in aereo: è prevista una mobilitazione nazionale che coinvolge il personale di terra, le società di handling e alcune compagnie aeree, con forte potenziale di disagi in numerosi scali italiani. In questo articolo ti offriamo una guida completa con orari dell’agitazione, aeroporti a rischio, fasce garantite, e soprattutto cosa puoi fare concretamente se il tuo volo viene cancellato o ritardato. Cosa succede oggi — la situazione in sintesi. L’agitazione del settore aereo è stata confermata e riguarda diverse categorie di personale – addetti al check-in, assistenti di volo, operatori di terra – in più aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sciopero aeroporti: oggi diversi voli sono a rischio. Scopri cosa fare se il tuo volo è cancellato

