sci un anno fa la morte di matilde lorenzi

«Non ricordo l’attimo, la neve mi chiamò». Matilde Lorenzi moriva un anno fa, allenandosi per un sogno sulle nevi della val Senales. Oggi la sua vita è anche una canzone: si chiama “Basta un centimetro per l’eternità” e l’ha scritta Francesco Baccini come colonna sonora del docufilm “Storie di sci”. Nelle sale a novembre, racconterà (regia di Paolo Galassi) il countdown olimpico visto da Kristian Ghedina, Paolo De Chiesa ed Alberto Tomba, fra i big. Proprio oggi che sono trascorsi i primi 365 giorni senza Matilde ne mancano 100 ai Giochi di Milano Cortina: il circo Bianco è ripartito pochi giorni fa, dopo che un altro giovane, Matteo Franzoso, è morto, sempre in allenamento, lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

