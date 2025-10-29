Sci un anno fa la morte di Matilde Lorenzi

Ilgiornale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Non ricordo l’attimo, la neve mi chiamò». Matilde Lorenzi moriva un anno fa, allenandosi per un sogno sulle nevi della val Senales. Oggi la sua vita è anche una canzone: si chiama “Basta un centimetro per l’eternità” e l’ha scritta Francesco Baccini come colonna sonora del docufilm “Storie di sci”. Nelle sale a novembre, racconterà (regia di Paolo Galassi) il countdown olimpico visto da Kristian Ghedina, Paolo De Chiesa ed Alberto Tomba, fra i big. Proprio oggi che sono trascorsi i primi 365 giorni senza Matilde ne mancano 100 ai Giochi di Milano Cortina: il circo Bianco è ripartito pochi giorni fa, dopo che un altro giovane, Matteo Franzoso, è morto, sempre in allenamento, lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sci un anno fa la morte di matilde lorenzi

© Ilgiornale.it - Sci, un anno fa la morte di Matilde Lorenzi

Leggi anche questi approfondimenti

sci anno fa morteSci, un anno fa la morte di Matilde Lorenzi - Matilde Lorenzi moriva un anno fa, allenandosi per un sogno sulle nevi della val Senales. ilgiornale.it scrive

Matilde Lorenzi, un anno fa la morte della promessa dello sci: il cantautore Francesco Baccini le dedica una canzone - La ballata dell'artista genovese in memoria della 19enne scomparsa dopo un incidente sul ghiacciaio della Val Senales: «La corsa non finisce qua, come il sole non si spegnerà» ... Si legge su msn.com

Morte Matteo Franzoso, le polemiche sulla sicurezza. Ghedina: «Materiali troppo veloci, da cambiare» - L’Italia dello sci piange Matteo Franzoso, un altro atleta perito in pista quasi un anno dopo Matilde Lorenzi, caduta sul ghiacciaio della Val Senales, e sei mesi dopo il diciottenne Marco Degli ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Sci Anno Fa Morte