Sci un anno fa la morte di Matilde Lorenzi
«Non ricordo l’attimo, la neve mi chiamò». Matilde Lorenzi moriva un anno fa, allenandosi per un sogno sulle nevi della val Senales. Oggi la sua vita è anche una canzone: si chiama “Basta un centimetro per l’eternità” e l’ha scritta Francesco Baccini come colonna sonora del docufilm “Storie di sci”. Nelle sale a novembre, racconterà (regia di Paolo Galassi) il countdown olimpico visto da Kristian Ghedina, Paolo De Chiesa ed Alberto Tomba, fra i big. Proprio oggi che sono trascorsi i primi 365 giorni senza Matilde ne mancano 100 ai Giochi di Milano Cortina: il circo Bianco è ripartito pochi giorni fa, dopo che un altro giovane, Matteo Franzoso, è morto, sempre in allenamento, lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Il padre di Matilde Lorenzi parla al #tg3 a un anno dalla morte della figlia, giovanissima promessa dello sci azzurro. - facebook.com Vai su Facebook
Sci, un anno fa la morte di Matilde Lorenzi - Matilde Lorenzi moriva un anno fa, allenandosi per un sogno sulle nevi della val Senales. ilgiornale.it scrive
Matilde Lorenzi, un anno fa la morte della promessa dello sci: il cantautore Francesco Baccini le dedica una canzone - La ballata dell'artista genovese in memoria della 19enne scomparsa dopo un incidente sul ghiacciaio della Val Senales: «La corsa non finisce qua, come il sole non si spegnerà» ... Si legge su msn.com
Morte Matteo Franzoso, le polemiche sulla sicurezza. Ghedina: «Materiali troppo veloci, da cambiare» - L’Italia dello sci piange Matteo Franzoso, un altro atleta perito in pista quasi un anno dopo Matilde Lorenzi, caduta sul ghiacciaio della Val Senales, e sei mesi dopo il diciottenne Marco Degli ... Lo riporta corriere.it