sci di fondo pellegrino faro del gruppo azzurro in raduno a muonio verso la coppa del mondo

Entra nel vivo l’ultima fase della preparazione in vista della stagione olimpica per la Nazionale italiana di sci di fondo, che andrà in ritiro dal 2 al 17 novembre sulle nevi finniche di Muonio. Lo stage di allenamento della squadra A azzurra terminerà dunque meno di due settimane prima della tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025-2026, prevista a Ruka (sempre in Finlandia) dal 28 al 30 novembre. Il tecnico responsabile Markus Cramer ha convocato 14 atleti per il raduno finlandese verso il debutto stagionale nel circuito maggiore: la stella Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo e Lorenzo Romano tra gli uomini; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter e Maria Gismondi in campo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

