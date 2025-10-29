Sci alpino ufficiale il calendario della Coppa Europa femminile 2025 26 | 33 gare tre tappe in Italia

La stagione scatterà il 1° dicembre a Zinal. In Italia si gareggerà a Valle Aurina, Sestriere e Sarentino È stato definito il calendario ufficiale della Coppa Europa femminile di sci alpino 202526, che prevede 33 gare complessive in 16 località: sette discese libere, sei supergiganti, dieci giganti e dieci slalom. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

