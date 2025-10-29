Sci alpino ufficiale il calendario della Coppa Europa femminile 2025 26 | 33 gare tre tappe in Italia
La stagione scatterà il 1° dicembre a Zinal. In Italia si gareggerà a Valle Aurina, Sestriere e Sarentino È stato definito il calendario ufficiale della Coppa Europa femminile di sci alpino 202526, che prevede 33 gare complessive in 16 località: sette discese libere, sei supergiganti, dieci giganti e dieci slalom. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Argomenti simili trattati di recente
L’ufficiale alpino, della nostra Sezione, Cesare Benedetti ha ricevuto dalle mani del Capo dello Stato l’alta onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Complimenti!!! Vai su Facebook
Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: Odermatt deve guardarsi dal ‘fuoco amico’ - Prende il via ufficialmente la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025- Come scrive oasport.it
Calendario Coppa del Mondo Sci Alpino 2025-2026: tutte le date delle gare maschili e femminili - Il profumo della neve è già nell’aria, e per chi vive di sci alpino ottobre non è mai un mese qualsiasi. Scrive alphabetcity.it
Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025-2026: tutti gli eventi da Soelden alle Finali - 26 ottobre da Sölden (Austria), dove si disputeranno due giganti. Secondo oasport.it