Sci alpino ufficiale il calendario della Coppa Europa femminile 2025 26 | 33 gare tre tappe in Italia

La stagione scatterà il 1° dicembre a Zinal. In Italia si gareggerà a Valle Aurina, Sestriere e Sarentino È stato definito il calendario ufficiale della Coppa Europa femminile di sci alpino 202526, che prevede 33 gare complessive in 16 località: sette discese libere, sei supergiganti, dieci giganti e dieci slalom.