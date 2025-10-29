Schlager Juve: c’è anche il nome dell’austriaco per potenziare il centrocampo bianconero. Chi è e cosa potrebbe accadere a gennaio. Un nome nuovo, un profilo d’esperienza per rinforzare la mediana. Il calciomercato Juve, sempre a caccia di occasioni sul mercato per puntellare la rosa, avrebbe messo nel mirino Xaver Schlager, centrocampista del Lipsia. A riportare l’indiscrezione è Tuttosport, che individua nell’austriaco un’opzione concreta per il centrocampo bianconero. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Un profilo d’esperienza dal Lipsia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Schlager Juve: spunta il nome dell’austriaco per rinforzare il centrocampo bianconero. Chi è e cosa potrebbe succedere nel mercato di gennaio