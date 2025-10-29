Schiuma sospetta nel Fibreno | scoperto un possibile scarico inquinante durante le riprese Rai
Nuova segnalazione di possibile inquinamento lungo il Fiume Fibreno, dove nelle ultime settimane cittadini e ambientalisti hanno denunciato la presenza di schiuma e odori irritanti che preoccupano la popolazione e le autorità.Durante le riprese di una puntata di “Buongiorno Regione” della Rai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SE TI STAI CHIEDENDO CHI STA DIVORANDO IL TUO CAVOLFIORE… ECCO I COLPEVOLI! Hai trovato il cavolfiore mangiato, foglie bucherellate e qualche “pallina nera” sospetta qua e là? Sono loro… i bruchi di cavolaia! Ma no, non serve il veleno. Vai su Facebook