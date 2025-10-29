Schiuma sospetta nel Fibreno | scoperto un possibile scarico inquinante durante le riprese Rai

Frosinonetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuova segnalazione di possibile inquinamento lungo il Fiume Fibreno, dove nelle ultime settimane cittadini e ambientalisti hanno denunciato la presenza di schiuma e odori irritanti che preoccupano la popolazione e le autorità.Durante le riprese di una puntata di “Buongiorno Regione” della Rai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Schiuma Sospetta Fibreno Scoperto