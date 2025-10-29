Schillaci | Prevenzione fin dalla scuola primaria per garantire equità e sostenibilità del sistema sanitario nazionale

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha delineato la strategia per rendere il Servizio Sanitario Nazionale più sostenibile ed equo: inserire l'educazione alla salute come materia di studio già dalle scuole elementari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

