Schifani | La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza

«Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l'azione di governo, ostacolando un'opera strategica per lo sviluppo dell'Italia e per il futuro della Sicilia. Un conflitto apparente tra poteri che abbiamo già vissuto e segnalato anche in Sicilia». Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della Corte dei conti sul progetto.

