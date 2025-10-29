Schifani | La decisione della dei Conti Corte sa molto di ingerenza

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Una decisione che sa molto di ingerenza e che rischia di paralizzare l’azione di governo, ostacolando un’opera strategica per lo sviluppo dell’Italia e per il futuro della Sicilia. Un conflitto apparente tra poteri che abbiamo già vissuto e segnalato anche in Sicilia». Lo afferma il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, commentando la decisione della Corte dei conti sul progetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

