Schianto surreale in piazza a Cavezzo 43enne muore sul colpo

29 ott 2025

Tragico e sconvolgente incidente nel primissimo pomeriggio di oggi a Cavezzo. E' accaduto in piazza don Zucchi, proprio di fronte alla parrocchia del paese, intorno alle 14.30.  Una Lancia Ypsilon condotta da un uomo di 43 anni è entrata nella piazza, finendo per schiantarsi contro la facciata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

