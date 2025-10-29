Schianto mortale fra due auto a Pisano | deceduta una donna

Incidente mortale a Pisano. Nella tarda mattina di oggi, mercoledì 29 ottobre, in via Circonvallazione, due auto si sono scontrate.Purtroppo una donna (non si hanno al momento altre informazioni) è deceduta. Sul posto i soccorsi del 118. Ferita anche una seconda persona, un uomo, lievemente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Schianto mortale davanti al poliambulatorio e un secondo impatto sulla statale 24 verso Cesana: indagano i carabinieri di Susa Vai su Facebook

Incidente tra due auto: Italo Pagotto muore nello schianto. L'81enne stava rientrando a casa - Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 28 ottobre, in via Candia, a Pasiano di Pordenone, dove ... Da msn.com

Schianto mortale a Roma, ipotesi di una gara tra auto - Un tragico incidente si è verificato nella notte a Roma, lungo la via Cristoforo Colombo, la grande arteria che collega il centro della capitale al litorale di Ostia. Scrive altarimini.it

Schianto tra un bus con 50 studenti e un suv: un morto, feriti diversi giovani. L'autista ha fatto uscire i passeggeri dal "tetto" - La tragedia è avvenuta nel Trevigiano: per l'automobilista, un uomo di 85 anni, non c'è stato nulla da fare, mentre alcuni ragazzi sono stati trasportati in ospedale ... Segnala today.it