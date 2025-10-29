Scherma Coppa Europa per Club 2025 | sette squadre italiane in pedana a Heidenheim
Da venerdì a domenica la 65ª edizione della rassegna continentale in Germania. L’Italia sarà rappresentata da sette formazioni tra fioretto e spada. Il Congress Centrum di Heidenheim, in Germania, è pronto ad accogliere la 65ª edizione della Coppa Europa per Club, appuntamento di prestigio del calendario EFC. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre le migliori squadre del continente si contenderanno i titoli nelle sei specialità della scherma, con due competizioni al giorno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La sciabola riparte dal Nord Africa! Sono le pedane di Algeri a ospitare la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo, dal 6 al 9 novembre. Convocati 24 azzurri. Nomi e programma qui https://bit.ly/4hqcw8l Federazione Italiana Scherma Vai su Facebook
Scherma: Club Scherma Jesi, 'riconoscenti a Stefano Cerioni' - Il Club Scherma Jesi esprime "profonda gratitudine a Stefano Cerioni, per il prezioso contributo come ct della nazionale di Fioretto. Secondo ansa.it
Il nuovo palas nelle mani del Club Scherma. Dellabella: "Struttura tra le più importanti in Europa" - Un momento importante, ieri mattina, per la consegna delle chiavi della nuova Casa della Scherma di via delle Nazioni. Da ilrestodelcarlino.it
Coppa Europa per i club di cross in Portogallo: l'analisi di coach Rondelli - Domani, domenica 2 febbraio, si corre ad Albufeira (Portogallo) la 60ª edizione della Coppa dei Campioni di Cross. Come scrive gazzetta.it