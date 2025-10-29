Scherma Coppa Europa per Club 2025 | sette squadre italiane in pedana a Heidenheim

Da venerdì a domenica la 65ª edizione della rassegna continentale in Germania. L’Italia sarà rappresentata da sette formazioni tra fioretto e spada. Il Congress Centrum di Heidenheim, in Germania, è pronto ad accogliere la 65ª edizione della Coppa Europa per Club, appuntamento di prestigio del calendario EFC. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre le migliori squadre del continente si contenderanno i titoli nelle sei specialità della scherma, con due competizioni al giorno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it