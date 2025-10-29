Scettri si conferma campione CRZ in quinta zona

Valerio Scettri vince, per il secondo anno consecutivo, la Coppa Rally ACI Sport di quinta zona tra le vetture di classe A7 e, così come per l'edizione passata, il finale di stagione non ha voluto far mancare il colpo di scena. Al via di un Rally del Friuli Venezia Giulia che lo vedeva al comando. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

scettri conferma campione crzRally: Scettri si conferma campione CRZ in quinta zona - Bis del pilota di Lozzo Atestino che, assente giustificato al Friuli Venezia Giulia, si concentra già sull’imminente finale nazionale in Sicilia. Scrive comunicati-stampa.net

