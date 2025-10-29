Scene di guerra a Rio | scontri narcos-polizia con droni e bombe 64 morti
Scene da guerriglia urbana senza precedenti a Rio de Janiero, dove 2.500 poliziotti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione in una delle favelas della megalopoli brasiliana per un'operazione antidroga che ha portato alla morte di almeno 64 persone, tra cui 4 agenti.Per ore sono andati avanti. 🔗 Leggi su Today.it
News recenti che potrebbero piacerti
Solo martedì 28 ottobre al Cinema DANTE - Regia di Pietro Marcello (2025). La storia di Eleonora Duse, tornata sulle scene dopo la guerra, affronta crisi artistiche e familiari tra fallimenti teatrali, D'Annunzio e un'Italia in cambiamento. ? Sul finire de - facebook.com Vai su Facebook
Brasile, scene guerra a Rio: oltre 60 morti in raid polizia antidroga - L'azione aveva come obiettivo principale la cattura trafficanti legati al Comando Vermelho (Cv), la pi ... Scrive tg24.sky.it
Operazione shock a Rio: blitz antidroga nelle Favelas finisce con decine di vittime - 500 poliziotti pesantemente armati hanno fatto irruzione oggi nelle baraccopoli di Rio per un'operazione antidroga senza precedenti. Come scrive msn.com
Scontri Thailandia e Cambogia: “C’è il rischio guerra” - Lo ha detto il primo ministro ad interim thailandese, Phumtham Wechayachai, spiegando che gli scontri finora in corso, ... ilfattoquotidiano.it scrive