Scene di guerra a Rio | scontri narcos-polizia con droni e bombe 64 morti

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scene da guerriglia urbana senza precedenti a Rio de Janiero, dove 2.500 poliziotti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione in una delle favelas della megalopoli brasiliana per un'operazione antidroga che ha portato alla morte di almeno 64 persone, tra cui 4 agenti.Per ore sono andati avanti. 🔗 Leggi su Today.it

