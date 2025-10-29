Scene di guerra a Rio de Janeiro | almeno 64 morti nell’operazione anti narcos Droni con esplosivi contro la polizia

Roma, 28 ottobre 2025 – Scene di guerra in Brasile per la maxi operazione condotta dalla polizia brasiliana contro i narcotrafficanti. Sono 64, al momento, le vittime del blitz contro le strutture del Comando Vermelho, il gruppo criminale più importante del Paese. Tra le vittime anche 4 poliziotti, secondo una fonte dei servizi di sicurezza di Rio. In una conferenza stampa il governatore dello Stato di Rio, Claudio Castro, ha spiegato che l'operazione ha coinvolto 2.500 agenti e preso di mira una presunta rete di traffico di droga in una favela di Rio, come "la più grande nella storia" dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scene di guerra a Rio de Janeiro: almeno 64 morti nell’operazione anti narcos. Droni con esplosivi contro la polizia

