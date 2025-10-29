Scende dalla nave da crociera e si dimenticano di lei L’80enne abbandonata sull’isola deserta | il giallo sulla tragica escursione

Sembra un rifacimento di Cast Away invece è la storia vera di una  donna australiana di 80 anni che è stata trovata  morta su un’isola tropicale  al largo della costa nord del Queensland, in Australia. La sua nave da crociera era  ripartita senza di lei. La passeggera, di cui non è ancora noto il nome, aveva appena iniziato una  crociera di 60 giorni intorno all’Australia  a bordo della Coral Adventurer. Si tratta di una nave da 120 passeggeri e 46 membri d’equipaggio. Il corpo è stato rinvenuto domenica 26 ottobre a  Lizard Island, una località turistica considerata di lusso situata a circa 30 chilometri dalla costa, nota per le barriere coralline e i sentieri panoramici. 🔗 Leggi su Open.online

