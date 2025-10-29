Scelta D | la linea solidale di Scarpe&Scarpe per Telefono Rosa

Moda e solidarietà si intrecciano nella nuova Scelta D di Scarpe&Scarpe: una capsule di calzature femminili che trasforma ogni acquisto in aiuto concreto a Telefono Rosa con 5 euro devoluti. Disponibile dal 6 novembre 2025 in tutti i negozi Scarpe&Scarpe, l'iniziativa unisce stile e responsabilità, parlando alle donne con sensibilità e coraggio.

