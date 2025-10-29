Scatta l’occupazione a tempo ‘Piccolomini’ e ‘Buoninsegna’ a scuola l’ora della protesta

Lanazione.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siena, 29 ottobre 2025 –  Gli studenti del liceo Piccolomini, dopo quelli dell’Artistico, hanno trasformato le aule in piazze, con l’obiettivo di generare dibattiti e polemiche in grado di entrare nei palazzi del potere a Roma. Con un’ occupazione che durerà fino a venerdì, ragazzi e ragazze dei diversi indirizzi, rivendicano attenzione sui conflitti internazionali, dalla Palestina agli altri teatri di guerra, e denunciano quelli che considerano fallimenti del sistema scolastico e delle politiche governative. “L’obiettivo è coinvolgere tutti in un’azione collettiva che faccia riflettere – spiega Sean Zippo, studente della quinta D dell’indirizzo multimediale del liceo artistico –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scatta l8217occupazione a tempo 8216piccolomini8217 e 8216buoninsegna8217 a scuola l8217ora della protesta

© Lanazione.it - Scatta l’occupazione (a tempo). ‘Piccolomini’ e ‘Buoninsegna’, a scuola l’ora della protesta

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Scatta L8217occupazione Tempo 8216piccolomini8217