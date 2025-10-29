Siena, 29 ottobre 2025 – Gli studenti del liceo Piccolomini, dopo quelli dell’Artistico, hanno trasformato le aule in piazze, con l’obiettivo di generare dibattiti e polemiche in grado di entrare nei palazzi del potere a Roma. Con un’ occupazione che durerà fino a venerdì, ragazzi e ragazze dei diversi indirizzi, rivendicano attenzione sui conflitti internazionali, dalla Palestina agli altri teatri di guerra, e denunciano quelli che considerano fallimenti del sistema scolastico e delle politiche governative. “L’obiettivo è coinvolgere tutti in un’azione collettiva che faccia riflettere – spiega Sean Zippo, studente della quinta D dell’indirizzo multimediale del liceo artistico –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta l’occupazione (a tempo). ‘Piccolomini’ e ‘Buoninsegna’, a scuola l’ora della protesta