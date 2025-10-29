Scatta il divieto di transito per lavori in un tratto del lungomare Colombo e in via Doria | i dettagli

Ilpescara.it | 29 ott 2025

A causa dei lavori di realizzazione del collegamento fra l'asse attrezzato e lo svincolo della tangenziale Ss714, scatteranno fino al 30 ottobre alcune modifiche alla viabilità sul lungomare Cristoforo Colombo con il divieto di transito nel tratto fra via Ferdinando Magellano e via Andrea Doria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

