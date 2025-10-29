Scatta il divieto di sorpasso dei tir sul tratto aretino dell' A1

Arezzonotizie.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 3 novembre, nel tratto di A1 compreso tra Incisa-Reggello e Chiusi, in entrambe le direzioni, sarà introdotto in via sperimentale il divieto di sorpasso per i veicoli con peso complessivo superiore a 12 tonnellate. Questa misura, adottata a scopo sperimentale, mira a valutare i. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

